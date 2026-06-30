Un hombre resultó herido de bala en horas de la mañana de hoy en la carretera PR-187, kilómetro 4.6, en el sector Torrecilla Baja, en Piñones, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida en el lugar. Al llegar, los agentes localizaron a un hombre con dos heridas de bala en el área de las piernas.

El perjudicado, que no fue identificado, fue atendido por personal de emergencias médicas en la escena y posteriormente transportado a una institución hospitalaria para recibir tratamiento.

Su condición fue descrita como estable.

La investigación fue referida a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.