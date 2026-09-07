Las autoridades fueron alertadas esta mañana sobre un hombre herido de bala en la pierna derecha que fue atendido en el hospital Auxilio Mutuo en Hato Rey.

Los hechos se reportaron a eso de las 7:26 a.m. frente a un negocio localizado en la calle 12 de Barrio Obrero, en Santurce.

La investigación preliminar se le asignó al agente Bryan Medina.

Se investigan las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.