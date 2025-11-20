Hieren de bala a un hombre en un robo domiciliario en Guaynabo
El sospechoso huyó en su guagua.
Un ciudadano resultó herido de bala en medio de un robo domiciliario ocurrido esta mañana en su residencia localizada en el kilómetro 8.3 de la carretera PR-834, calle Peña del barrio Mamey II, en Guaynabo.
Según informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, las autoridades fueron alertadas a eso de las 10:00 a.m. de hoy, jueves, de los hechos.
La pesquisa preliminar reveló que un hombre entró en la casa y tras dispararle al perjudicado en las dos piernas huyó en una guagua Nissan Pathfinder, color oro y del año 1995.
El hombre herido fue trasladado a recibir asistencia médica, pero se desconoce la condición.
Al presente, no se sabe si le robaron otras pertenencias.