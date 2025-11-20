Un ciudadano resultó herido de bala en medio de un robo domiciliario ocurrido esta mañana en su residencia localizada en el kilómetro 8.3 de la carretera PR-834, calle Peña del barrio Mamey II, en Guaynabo.

Según informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, las autoridades fueron alertadas a eso de las 10:00 a.m. de hoy, jueves, de los hechos.

La pesquisa preliminar reveló que un hombre entró en la casa y tras dispararle al perjudicado en las dos piernas huyó en una guagua Nissan Pathfinder, color oro y del año 1995.

El hombre herido fue trasladado a recibir asistencia médica, pero se desconoce la condición.

Al presente, no se sabe si le robaron otras pertenencias.