Hieren de bala a un hombre mientras transitaba por Carolina
Se desconoce su condición.
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Un hombre que transitaba en un automóvil por la avenida Monserrate, en Carolina, resultó herido de bala en la tarde de hoy, miércoles, informó la Oficina de Prensa de la Policía.
Los hechos se reportaron a las 4:32 p.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.
Según datos preliminares, transitaba a bordo de un vehículo marca Honda Accord, color gris y del año 2022, cuando lo hirieron.
Al presente, se desconoce su identidad y su condición de salud.
El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina tiene a cargo la pesquisa.