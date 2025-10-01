Hieren de bala a un joven en Morovis
El CIC de Arecibo investiga el motivo de la agresión.
Un joven fue baleado hoy, miércoles, en circunstancias que se investigan en el kilómetro 5.5 de la carretera PR-145 del barrio Torrecillas, en Morovis.
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a eso de las 8:00 a.m. a las autoridades quienes al llegar a la escena encontraron a hombre de 24 años, con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.
El herido de bala fue transportado a una sala de emergencias donde se informó que su condición es estable.
El agente Alexander Irizarry Astor, de la División de Propiedad, Robo y Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, tiene a cargo la pesquisa.
No se ha revelado el motivo de la agresión.