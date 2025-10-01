Un joven fue baleado hoy, miércoles, en circunstancias que se investigan en el kilómetro 5.5 de la carretera PR-145 del barrio Torrecillas, en Morovis.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a eso de las 8:00 a.m. a las autoridades quienes al llegar a la escena encontraron a hombre de 24 años, con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

El herido de bala fue transportado a una sala de emergencias donde se informó que su condición es estable.

El agente Alexander Irizarry Astor, de la División de Propiedad, Robo y Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, tiene a cargo la pesquisa.

No se ha revelado el motivo de la agresión.