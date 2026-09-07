Una mujer resultó herida de bala en la madrugada de este lunes en las inmediaciones de la Plaza del Mercado, en Salinas.

Según la información preliminar, a eso de la 1:00 a.m. ocurrió una pelea por motivos no revelados en la que un hombre con el rostro cubierto realizó varios disparos, alcanzando a una mujer de 25 años en el pie izquierdo con un balazo.

La perjudicada fue referida al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Su condición es estable.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama continuará con la pesquisa.