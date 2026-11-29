Un joven de 20 años fue herido de bala anoche en las piernas en el kilómetro 3.0 de la carretera PR-167 en el barrio Dajaos, en Bayamón.

Según el informe de novedades de la Policía, la querella se recibió a las 8:30 p.m. tras ser transportado por un amigo a un hospital en Comerío.

El perjudicado narró que mientras transitaba en una motora y se aproximaba a la entrada hacia la carretera PR-812, fue impactado por un vehículo del que se desconoce marca, color o descripción.

Este cayó al pavimento y se bajaron sus ocupantes disparándole. El motociclista fue alcanzado con impactos de bala en ambas piernas. Los pistoleros continuaron la marcha.

No se informó su condición.

El motivo de la agresión es investigada por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Se intentan localizar cámaras de seguridad en la ruta como parte de pesquisa.