Agentes adscritos al Precinto Ponce Este, investigan la agresión a un hombre reportada a eso de las 9:08 de la mañana de hoy, martes, en la calle Villa Madrid, por la entrada al Residencial Santiago Iglesias, en ese municipio.

Según la información preliminar, y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación.

Al llegar a la escena, los agentes localizaron a un hombre, quien al momento no ha sido identificado, con heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo.

El perjudicado fue atendido por paramédicos, para ser transportado a un hospital del área. Por el momento, se desconoce su condición de salud.

Agentes de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, se harán cargo de la pesquisa.