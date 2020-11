Nilda Álvarez Lugo, la mujer de 64 años que fue asesinada a puñaladas este pasado viernes en su residencia en Río Piedras, ha sido descrita por familiares y amigos como una activista de la comunidad y de los derechos de las mujeres, generosa y amorosa.

Álvarez Lugo fue hallada muerta a eso de las 7:30 p.m. en el condominio Balseiro, esquina calle Añasco. Según el informe policiaco, su cuerpo tenía heridas de arma blanca en el área del rostro.

Su hijo, Omar Crespo, describió a su progenitora a través de un conmovedor mensaje en su cuenta de Facebook como “una mujer que no se mete con nadie” y "querida por todo el mundo en su edificio”. Relató además que jamás imaginó la manera tan cruel que falleció su madre.

“Ayer me dan la triste noticia que habían encontrado a mi mamá muerta en su apartamento! Como todo hijo sentía que me moría del dolor y la tristeza..... pensé... infarto... se cayó y se golpeó.... comió algo que le hizo daño... Hoy me entero.... que no fue eso la verdad.... la verdad es que fue asesinada en su apartamento!... en su apartamento en un piso número 10 de adultos mayores con control de acceso..... con cámaras... sin puertas forzadas.... con su cara destruida.... con Sangre por todos lados.... una mujer que no se mete con nadie.... que todo el mundo en su edificio la quería.... que hacía actividades para el bien de todos en su comunidad.... sin nada de dinero en su cuenta o lujos en su apartamento!”, escribió hoy el joven, a la vez que pidió ayuda entre sus contactos para buscar la manera de sobrellevar este momento de tanto dolor.

Otra persona que compartió un estremecedor mensaje a través de las redes fue el compañero de la mujer, José Ramón Fortuño Candela.

“Nilda, te quitaron la vida y nos quitaron un hermoso futuro que comenzamos a dibujar hace dos años y medio... ‘ponernos viejitos juntos y cuidarnos’ en tus palabras. El único consuelo es que durante ese tiempo te hice reír, te amé y fuiste feliz, como yo lo fui contigo y gracias a ti”, confesó.

“Tu voz, tu arte, tu compromiso con las mujeres y con un futuro digno en este país van a ser escuchados. Mis hijos y hermanos, en quienes también lograste hacerte un espacio en sus corazones, tampoco te olvidarán”, añadió.

Fue precisamente uno de los hijos de Fortuño Candela, Enrique José, quien decidió en su cuenta de Twitter contar un poco sobre la vida de Álvarez Lugo.

Describió a la mujer como una persona “artística, alegre, generosa, amorosa, pura, que realmente no le hacía nada a nadie más que impactar positivamente su vida”. Mencionó que “envuelta en la lucha por detener la violencia machista”, Nilda participó en manifestaciones y exposiciones concientizando sobre violencia a las mujeres. Contó además que en la comunidad riopiedrense, Nilda participó del proyecto Capicú Adentro en la Plaza del Mercado de Río Piedras y en ocasiones, ofreció talleres de pintura para intercambiar su conocimiento y pasión artística.

El asesinato de Álvarez Lugo es investigado por la Policía.

