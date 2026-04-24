Las autoridades se disponen a radicar esta tarde cargos criminales contra un joven de 27 años que presuntamente admitió haber incendiado dos iglesias de Adjuntas, por hechos ocurridos entre la noche del miércoles y la madrugada de ayer, jueves.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado, teniente Lionel Romero, reveló que el hombre fue detenido ayer, jueves, en el casco urbano de Adjuntas por agentes de la División de Explosivos y Seguridad Pública, quienes brindan apoyo técnico y peritaje, por una combinación de testimonios y cámaras de seguridad.

“Él hizo admisiones, él admitió ambos hechos. (Sobre) el motivo no entró en esos detalles, pero por lo menos cómo lo hizo y de todo lo demás hizo admisiones”, expresó el teniente Romero.

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El arrestado no tiene antecedentes penales y vive en ese municipio.

El agente Félix Rodríguez Cortés, adscrito al CIC de Utuado, consulta el caso con el fiscal José Rodríguez Quiles.

El primer caso fue reportado a eso de las 10:30 p.m. en la calle Cañas, donde se utilizó algún tipo de acelerante para prender fuego en la parte frontal de la Iglesia Cristiana Manantial de Vida.

Las llamas causaron daños en la puerta principal y en la pintura de la estructura.

Horas después, a las 12:28 a.m., la Policía fue alertada de un segundo incendio en la Iglesia Parroquia San Joaquín, ubicada en la calle Ruiz Rivera.

Se quemó la parte lateral y frontal del templo, lo que provocó daños en la pintura y en una alfombra del interior.

Estos hechos han causado la consternación de ese municipio por lo inusual de estos delitos.

Las autoridades no han estimado el valor de los daños.