Un hombre de 37 años fue acusado de agredir a su madre, de 62 años, con un objeto cortante en el área de la cabeza en Guaynabo.

Según la investigación de agentes de la División de Agresiones, Robos y Delitos contra la Propiedad (R.E.P.A.P.D.) del Centro de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, Javier O. Maldonado Cosme agredió a su madre y le provocó una herida abierta en la cabeza.

La mujer tuvo que ser trasladada a una institución hospitalaria, donde recibió varios puntos de sutura.

Tras los hechos, las autoridades presentaron la prueba ante la jueza Carolina Guzmán, del Tribunal de Bayamón, quien determinó causa para arresto y fijó una fianza de $100,000. Maldonado Cosme no prestó la fianza, por lo que fue fichado e ingresado en la Institución Correccional 705, en Bayamón.

Javier O. Maldonado, acusado de agredir a su madre. ( Suministrada )

La vista preliminar fue señalada para el 13 de octubre de 2026.

La investigación estuvo a cargo de la agente Marangely Arocho, quien consultó el caso con el fiscal Isaías Ojeda, quien radicó el cargo de agresión agravada, bajo el Artículo 127A del Código Penal.