La Fiscalía de Aguadilla y agentes de varias divisiones de la Policía de Puerto Rico presentaron cargos contra un hombre de 60 años, residente en Aguadilla, por presuntamente cambiar un cheque falsificado y alterado por una cantidad de $7,150.

El acusado fue identificado como Roberto Rodríguez Soto, contra quien se radicaron cargos por apropiación ilegal, fraude y posesión y traspaso de documentos falsificados, bajo el Código Penal de Puerto Rico.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 6 de agosto de 2026, cerca de las 8:35 a.m., cuando la perjudicada, identificada como Cristina Duarte, entregó un cheque de $11.50 a Roberto Villalba Morell como pago por la compra de metales.

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Posteriormente, Rodríguez Soto habría acudido a una sucursal de Banco Popular ubicada en la Base Ramey, en Aguadilla, donde presuntamente presentó el cheque, que había sido falsificado y alterado para reflejar la cantidad de $7,150.

El banco habría entregado el dinero correspondiente al monto alterado del documento.

Como parte de la pesquisa, los investigadores obtuvieron información mediante requerimientos judiciales y recopilaron evidencia que, según la Policía, permitió vincular a Rodríguez Soto con la transacción.

La fiscal Shaquille Mercado Rivera presentó la prueba ante la jueza Jaileen González, quien determinó causa para arresto y fijó una fianza global de $5,000.

El acusado prestó la fianza y quedó en libertad hasta la continuación de los procedimientos judiciales.

La investigación estuvo a cargo del agente Damián Ríos Rodríguez, bajo la supervisión del sargento Joel Vargas Barreto y la dirección del teniente Orlando Adames Cardona.