Hombre armado de cuchillo intenta asaltar gasolinera en Carolina
El sospechoso fue arrestado por policías municipales.
Un hombre que intentó asaltar esta mañana una gasolinera ubicada en la avenida Roberto Clemente, en Carolina, ya se encuentra en custodia de la policía municipal.
Según datos preliminares, a eso de las 10:44 a.m. de hoy, martes, el asaltante irrumpió en el establecimiento y mediante amenaza e intimidación con un cuchillo, le exigió al empleado el dinero de la caja registradora.
Al este negarse a entregar el dinero el sospechoso se marchó del lugar sin herirlo.
Poco después, fue arrestado por policías municipales. El caso se refirió a la División de Robos del CIC de Carolina.