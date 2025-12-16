Un hombre que intentó asaltar esta mañana una gasolinera ubicada en la avenida Roberto Clemente, en Carolina, ya se encuentra en custodia de la policía municipal.

Según datos preliminares, a eso de las 10:44 a.m. de hoy, martes, el asaltante irrumpió en el establecimiento y mediante amenaza e intimidación con un cuchillo, le exigió al empleado el dinero de la caja registradora.

Al este negarse a entregar el dinero el sospechoso se marchó del lugar sin herirlo.

Poco después, fue arrestado por policías municipales. El caso se refirió a la División de Robos del CIC de Carolina.