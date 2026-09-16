La sucursal del Banco Popular situada en el centro comercial Ponce Town Center, en ese municipio, fue asaltada durante la tarde de hoy, miércoles, por un hombre que utilizó el método de la nota.

De acuerdo con datos preliminares, suministrados por la Oficina de Prensa de la Policía, las autoridades fueron alertadas a las 2:15 p.m. del asalto.

Cuando el delincuente salió de la institución un dispositivo que fue colocado entre los billetes estalló pintando los mismos.

Se desconoce si logró escapar con alguna cantidad de dinero.

No se reportaron personas heridas.

Policías se encuentran tras la pista del sospechoso.

La División de Robos y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas se hizo cargo de la investigación.