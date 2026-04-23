Las autoridades identificaron como Yamián Manuel Rodríguez Pérez, de 22 años, al joven asesinado en la tarde de ayer, miércoles, cuyo cadáver fue hallado frente a una residencia de la calle Caobo, en la urbanización Jardines de Cataño II, en ese municipio.

La llamada de alerta a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 se recibió a las 4:15 p.m. de ayer, y cuando llegaron los agentes y paramédicos encontraron el cuerpo baleado en el asiento posterior derecho de un automóvil marca Nissan Versa, color gris y del 2024.

El occiso tenía antecedentes penales y tan reciente como el 27 de marzo, agentes de la División de Drogas y Narcóticos de Bayamón, diligenciaron una orden de allanamiento en una residencia de la comunidad Cucharillas, en Cataño, donde arrestaron a tres hombres, entre ellos a Rodríguez Pérez y ocuparon dos pistolas, un rifle, cargadores y municiones.

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Este se encontraba el libertad bajo fianza.

El motivo del crimen no ha sido establecido todavía por los investigadores de la División de Homicidios del CIC de Bayamón.

La víctima era hermano materno de Edwin Rivera Pérez, conocido como “Bubu”, quien fue capturado en marzo en un operativo de la DEA, “La Familia Nunca Muere”, tras ser vinculado a múltiples delitos, entre ellos la masacre de Cataño de 2023, en la que pereció un niño de cuatro años.

Rivera Pérez fue el hombre que sobrevivió al tiroteo en la Avenida Roosevelt en el que fue asesinada la influencer" Pinky Curvy".

La agente Vivian Acevedo Jiménez y la fiscal Yarelis Sánchez, investigaron la escena.