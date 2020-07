Un hombre fue víctima en la tarde de ayer de un fraude en el que supuestamente se le llamaba del Seguro Social y en el que perdió unos $1,250, informó el Negociado de la Policía.

La querella fue radicada ayer, viernes, a eso de las 4:18 p.m., en San Lorenzo.

“Según alegó el querellante, recibió una llamada telefónica de parte del Seguro Social, en la cual le exigieron sacar varias tarjetas en la mencionada tienda (Walgreens) y enviar las claves o sino lo meterían preso. Por lo cual, el perjudicado compró varias tarjetas por la cantidad de $1,250 y envió las claves de las mismas, cayendo en la estafa”, precisa el informe policiaco.

La agente Joselyn Nogueras, adscrita al distrito de San Lorenzo, investigó preliminarmente el caso, que luego fue referido a la División Propiedad el Cuerpo de Investigación Criminal de Caguas.

Para que evite caer en estos fraudes, sepa que “el Seguro Social nunca le dirá que su número de Seguro Social ha sido suspendido, no se comunicará con usted para demandar un pago inmediato, no solicitará por teléfono sus números de tarjeta de crédito o débito, no pedirá tarjetas de regalo o dinero en efectivo, ni prometerá una aprobación o aumento de beneficios, a cambio de información o dinero”, según ha comunicado Andrew Saul, Comisionado del Seguro Social.

Añadió que “los empleados del Seguro Social ocasionalmente se comunican por teléfono, con aquellas personas que tienen trámites pendientes con la agencia. Por lo general, la agencia llama a las personas que recientemente han solicitado un beneficio del Seguro Social, alguien que está recibiendo pagos y requiere una actualización de su registro o una persona que ha solicitado una llamada telefónica de la agencia. En la mayoría de los casos, si hay un problema con el número de Seguro Social o el registro de la persona, el Seguro Social enviará una carta”.