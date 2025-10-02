Una mujer de 82 años murió tras ser atacada con un machete por su hijo este miércoles, en el patio de su hogar localizado en la calle Bélgica del sector Rivera del barrio Pájaros, en Toa Baja.

Se presume que los hechos ocurrieron al atardecer, pero no fue hasta las 7:00 p.m. que se notificó a las autoridades municipales sobre los macabros sucesos tras divisarse su cadáver en el lado izquierdo del patio de la casa.

El teniente José Carrión, subdirector del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, reveló que durante la entrevista realizada por el investigador en la celda de la comandancia de área, el hijo de la víctima, identificado como Héctor Rafael Rivera Rivera, de 60 años, “hizo admisiones aceptando que cometió los hechos”.

Rivera Rivera fue arrestado por el comisionado de la Policía Municipal de Toa Baja, Ismael Agosto Ayala, a su llegada a la escena.

Se indicó que no se encontró evidencia en el interior de la residencia, como patrones de sangre por lo que va a corroborar si el lugar se limpió. El machete fue ocupado para su análisis.

Durante el día de hoy se ocupará y analizará el contenido de las cámaras de seguridad de residencias aledañas para corroborar o descartar si captaron alguna imagen que pueda ser evidencia en el caso y se les tomará declaraciones juradas en la fiscalía a familiares, allegados y vecinos.

Asimismo se continuará levantando expediente con la posibilidad de que se radiquen cargos entrada la tarde o la noche de este jueves.

El teniente Carrión sostuvo que la víctima, Sonia Rivera Morales, siempre se mantuvo como una madre protectora a pesar de que para el 2015 su hijo la golpeó a ella y a su padre.

El hombre vivía solo con su madre ya que el progenitor falleció hace dos años.

Por estos hechos, el hombre fue acusado por los delitos de agresión agravada y maltrato de envejecientes y cumplió seis años de prisión.

Sobre las alegaciones de que el detenido es paciente mental, se solicitarán los expedientes médicos del arrestado mediante órdenes judiciales.

El agente Ángel Silva, adscrito a la División de Homicidios y la fiscal Yarelis Sánchez investigaron la escena.

Según estadísticas de la Policía de Puerto Rico, a esta fecha 31 mujeres adultas y dos menores de edad han sido asesinadas.