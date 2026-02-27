Un hombre fue declarado culpable por producción y posesión de pornografía infantil en el Tribunal Federal de Puerto Rico el pasado miércoles y ahora podría enfrentar más de 30 años de cárcel, según informó la Fiscalía federal en un comunicado de prensa.

Tras un juicio de tres días presidido por la jueza Aida Delgado Colón, se determinó que Luis Ángel Domenech Acabá explotó sexualmente a una menor entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018, utilizando celulares y servicios de mensajería por internet para persuadirla y grabarla en actos sexuales. También poseía imágenes y videos de la menor y de otros menores en conductas sexuales, almacenadas en su teléfono.

Domenech Acabá era una persona de confianza cercana a la familia de la víctima, según Yariel Ramos, agente especial interino a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en Puerto Rico.

“Este veredicto trae esperanza para todas las víctimas que sufrieron un dolor increíble causado por este individuo, quien era un adulto de confianza cercano a la familia. Ahora que nuestros esfuerzos de las fuerzas del orden lo llevaron ante la justicia, las víctimas pueden enfocarse en su proceso de sanación”, expresó Ramos.

Domenech Acabá enfrenta una pena mínima obligatoria de 15 años y hasta 30 años por producción de pornografía infantil, y hasta 20 años por posesión.

La vista de sentencia se programó para el 14 de mayo de 2026, mientras Domenech Acabá permanece encarcelado.

Los depredadores suelen cometer sus crímenes a través de chats, redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. ( Agencia EFE )

“Este veredicto envía un mensaje claro de que quienes explotan a menores y comercian con material de abuso sexual infantil serán totalmente responsables y enfrentarán consecuencias significativas por sus crímenes”, agregó por su parte Stephen Muldrow, jefe de la Fiscalía federal en la isla.

El caso fue investigado por HSI con la colaboración de la Policía de Puerto Rico, y procesado por las fiscales Daynelle Álvarez Lora y Emelina Agrait Barreto, de la Unidad de Crímenes contra Niños, Trata de Personas e Inmigración.

Alerta: protege a los menores de depredadores en internet

Al alcance de un solo clic, tu hijo, tu sobrina o tus nietos podrían estar expuestos a depredadores sin darse cuenta. Por eso, es fundamental vigilar la actividad de niños y jóvenes en internet y educarlos sobre los riesgos del espacio digital, advierte la Unidad de Investigación de Explotación Infantil del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El acoso por parte de un adulto hacia un menor en línea puede derivar en casos de explotación infantil. Los depredadores suelen cometer sus crímenes a través de chats, redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

¿Dónde comunicarte si sospechas de un caso?