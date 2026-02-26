La Fiscalía federal desmintió la teoría que presentaron los abogados de la turista que resultó convicta de incendiar en enero del 2025 varios establecimientos en Cabo Rojo, al hacer públicas cotizaciones, recibos y otros gastos que incurrió la principal víctima del fuego para sostener que este merece una indemnización de $311,096.07 de su parte.

Pero, sobre todo, se aclara la preocupación que había identificado la víctima, Ángel Luis Marrero Negrón, propietario de la hospedería Luichy’s Seaside Hotel, en torno al donativo que recibió por recaudos pueblerinos, como lo fue un GoFundMe.

Las aclaraciones se emitieron en una moción presentada ayer, miércoles, en la que la Fiscalía federal respondió a una petición presentada por los abogados de Danielle Bertothy, Justin K. Gelfand y Jennie M. Espada Ocasio. Estos reclamaron al Tribunal federal que le descuente a la mujer, del dinero que tiene que resarcir en daños, el dinero que recibió la víctima de las recaudaciones de pueblo, ya que supuestamente la víctima no puede recibir dinero de más como compensación y que la restitución no puede ser un modo de castigo contra la convicta.

Según precisó la fiscal Corinne Cordero Romo en el documento, “el oficial de libertad condicional revisó y examinó toda la documentación y preparó un resumen que sumaba todos los montos reclamados en una restitución global adeudada a A.M.N. de $311,096.07”. Se solicitó ver la prueba que se adjuntó. La misma son recibidos, cotizaciones, cheques y otras pruebas presentadas por la víctima.

La fiscal explicó que hay una “falsa impresión” de que Marrero Negrón recibió mucho dinero del GoFundMe. Se aclara que la evidencia apunta a que solo obtuvo $25,554.87.

Según explicó la víctima a Primera Hora, dueños de otros concesionarios que alquilaban un local en su hotel se le adelantaron en la recaudación de fondos por GoFundMe y estos lograron capturar sobre $200,000 en donativos. Afirmó que, de esa partida, él no recibió ni un solo centavo. Por ello, abrió otro GoFundMe a su nombre, el cual recaudó menor cantidad.

“Ellos ya habían cogido su impulso, su cuenta se fue viral, porque la gente pensaba que me los mandaba a mí (el dinero), como si yo fuera. No me dieron ni un centavo. Ahí fue que yo los saqué del hotel”, comentó Marrero Negrón.

La Fiscalía sustenta estos argumentos al exponer que “el incendio provocado por la acusada destruyó varios negocios, incluyendo, entre otros, el Hotel Luishy y el Bar Marea. Como el abogado debería poder discernir a partir de la prueba documental, no se trata del mismo negocio ni tenían los mismos propietarios. Una parte sustancial de los fondos de la financiación colectiva se destinó a Bar Marea, un negocio que no es propiedad de A.M.N. y cuyos propietarios no han presentado ninguna reclamación de restitución”.

Aun cuando Marrero Negron haya recibido más dinero de los $25,554.87 recaudado, la fiscal expuso que “no reduce la obligación de restitución de la acusada. No existe ningún precedente legal vinculante conocido que respalde tal postura, que contradice el texto inequívoco de la Ley de Protección de Víctimas y Testigos”.

Finalmente, Cordero Romo exige que a la víctima se le conceda un pago de $311,096.07 por los daños ocasionados por Bertothy. Será la jueza federal Gina Méndez Miró quien debe tomar una determinación ante la controversia. No hay un tiempo fijado para que dé a conocer su decisión.

Bertothy fue sentenciada el 3 de noviembre pasado a cumplir ocho años de prisión, tres años de libertad supervisada y 100 horas de trabajo comunitario. Además, tendrá que pagar una restitución por los daños que causó el siniestro en el edificio del hotel caborrojeño.

El fuego lo ocasionó Bertothy el 2 de enero de 2025.

La acusación alude a que el arrendador del Airbnb le entregó un tanque de gasolina para que esta hiciera uso de un generador, ya que el 31 de diciembre de 2024 ocurrió un apagón general en Puerto Rico.

“Los investigadores creen que la acusada usó el tanque de gasolina rojo para verter gasolina y prender fuego a una estructura al otro lado de la calle de su Airbnb”, lee la orden de detención.

Los locales afectados por el fuego fueron Marinera Restaurant, Bar Marea Combate, Artesanías Juavia y la hospedería Luichy’s Seaside Hotel, en El Combate.