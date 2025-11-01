Danielle Bertothy, la turista que incendió en enero pasado varios establecimientos en Cabo Rojo, tendría que devolver $336,572.27 al propietario Luichy’s Restaurant and Guesthouse Inc., así como a otros inquilinos que alquilaban espacios adyacentes a este comercio para resarcir los daños que ocasionó con sus actos, según solicitó la Fiscalía federal.

Esta pena de restitución es adicional a los cinco años de prisión que ya había adelantado la Fiscalía federal que solicitaría como sentencia como parte del pacto que alcanzó con la mujer para que se declarara culpable. También se piden tres años de libertad supervisada.

Estas recomendaciones las presentó la Fiscalía federal a la jueza federal Gina Méndez Miró, del Tribunal federal de Distrito en el Viejo San Juan, como parte del memorando de sentencia.

Se espera que Bertothy sea sentenciada este próximo lunes, 3 de noviembre.

Lo trascendental del documento fueron los daños económicos calculados, ya que en documentos previos se había dado a conocer la recomendación de sentencia de cinco años de prisión.

Tras explicar lo acontencido, que esencialmente fue que la mujer derramó combustible e incendió los negocios Marinera Restaurant, Bar Marea Combate, Artesanías Juavia y la hospedería Luichy’s Seaside Hotel, en El Combate, en la medianoche del 2 de enero de 2025, se expuso en el documento judicial a cuanto ascienden las pérdidas.

Al propietario de los locales y el hotel, Ángel Luis Marrero Negrón, se le debe resarcir con la mayor cantidad. La Fiscalía estipuló que son $311,096.07.

El hombre ha informado a Primera Hora que también lleva una demanda civil contra la mujer por los daños que ocasionó tanto a nivel físico como emocional.

Mientras, los otros daños estimados fueron $3,333 para una persona identificada como M.S., $4,155 para A.V., $2,179 para G.S., $5,838 para G.S.V., así como $9,971.20 para A.B.

Resalta del memorando de sentencia que la Fiscalía federal ha solicitado más años de prisión que los que exponen las guías de sentencia. Se explicó que el nivel de ofensa debió ser 24, pero tras las deducciones que alcanzó por haberse declarado culpable se le disminuyeron a 21. Se estipuló que por guía de sentencia le correspondería cumplir de 36 a 47 meses de prisión, pero que se ha recomendado unos 60 meses.

Específicamente, a Bertothy se le imputó derramar gasolina e incendiar varios negocios de Cabo Rojo tras protagonizar un presunto altercado en el negocio Bar Marea. El incidente ocurrió en la madrugada del 2 de enero, cuando la mujer se hospedaba en un Airbnb en Cabo Rojo.

La acusación alude a que el arrendador del Airbnb le entregó un tanque de gasolina para que hiciera uso de un generador, ya que el 31 de diciembre ocurrió un apagón general en Puerto Rico.

“Los investigadores creen que la acusada usó el tanque de gasolina rojo para verter gasolina y prender fuego a una estructura al otro lado de la calle de su Airbnb en la medianoche del 2 de enero de 2025”, lee la orden de detención.