Danielle Bertothy, la turista que incendió en enero pasado varios establecimientos en Cabo Rojo, fue sentenciada este lunes a cinco años de cárcel por la jueza Gina Méndez Miró, del Tribunal federal de Distrito en el Viejo San Juan.

Bertothy se había declarado culpable en julio pasado y la Fiscalía federal había adelantado la solicitud de cinco años de prisión como parte del acuerdo. También pedían tres años de libertad supervisada con los que deberá cumplir, según reportó El Nuevo Día.

La pena incluye 100 horas de trabajo en servicio comunitario, añade el rotativo.

“Quiero pedirle perdón a las víctimas, la corte y familia por mis acciones”, dijo llorando Bertothy.

La semana pasada se informó que la convicta, residente del estado de Missouri, tendría que devolver $336,572.27 al propietario Luichy’s Restaurant and Guesthouse Inc., así como a otros inquilinos que alquilaban espacios adyacentes a este comercio, para responder por los daños causados.

En la madrugada del pasado 2 de enero, la turista derramó combustible e incendió los negocios Marinera Restaurant, Bar Marea Combate, Artesanías Juavia y la hospedería Luichy’s Seaside Hotel, en El Combate.

La acusación alude a que el arrendador del Airbnb le entregó un tanque de gasolina para que hiciera uso de un generador, ya que el 31 de diciembre ocurrió un apagón general en Puerto Rico.