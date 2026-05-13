La jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Gina Méndez-Miró, sentenció a Juan Edgardo Negrón Navarro a 360 meses (30 años) de prisión, seguidos de 20 años de libertad supervisada, por dos cargos de explotación sexual de menores y un cargo de comunicaciones interestatales con amenazas. Negrón Navarro, de 28 años y residente de Jayuya, Puerto Rico, fue acusado el 26 de junio de 2025, arrestado el 2 de julio de 2025 y se declaró culpable el 5 de diciembre de 2025.

Según los documentos judiciales, desde aproximadamente abril de 2023 hasta aproximadamente mayo de 2023, Negrón Navarro empleó, utilizó, persuadió, indujo, atrajo y coaccionó a sabiendas a una menor de entre 15 y 16 años (menor 1) para que participara en conductas sexualmente explícitas con el propósito de producir representaciones visuales de dichas conductas. El acusado produjo imágenes sexualmente explícitas de dichas conductas.

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Además, desde aproximadamente septiembre de 2024 hasta aproximadamente noviembre de 2024, Negrón Navarro empleó, utilizó, persuadió, indujo, atrajo y coaccionó a sabiendas a otra menor de edad, de 17 años (menor 2), para que participara en actos sexualmente explícitos con el propósito de producir representaciones visuales de dichos actos. Al mismo tiempo, el acusado produjo imágenes sexualmente explícitas de dichos actos.

Asimismo, alrededor del 3 de agosto de 2024, Negrón Navarro amenazó, a través de internet, con matar a una mujer adulta si no le enviaba imágenes sexualmente explícitas.

El fiscal federal W. Stephen Muldrow del Distrito de Puerto Rico y Carlos Goris, agente especial a cargo de la Oficina del FBI en San Juan, hicieron el anuncio.

El FBI investigó el caso en colaboración con la Policía de Puerto Rico.