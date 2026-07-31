Agentes del Negociado de la Policía, adscritos al distrito de Trujillo Alto, investigaron una querella de hurto de un vehículo radicada esta madrugada por hechos ocurridos en los predios de la cabaña 14 del motel Riverside, en Trujillo Alto.

Según informó el querellante, un hombre de 53 años de edad, que llegó acompañado de una persona a eso de las 6:14 de la tarde del jueves, 30 de julio de 2026.

De acuerdo al perjudicado, ambos estuvieron compartiendo en la habitación hasta las 12:23 de la madrugada cuando su acompañante salió de la cabaña y se llevó sin su consentimiento el vehículo Hyundai Venue, azul oscuro y del año 2026 y alquilado en la compañía Target.

La agente Miriam Trinidad, adscrita al distrito de Trujillo Alto, investigó preliminarmente la denuncia y le dio conocimiento al personal de la División de Vehículos Hurtados de Carolina para que continúen con la investigación de rigor.