Un hombre que se encontraba recogiendo jueyes encontró lo que aparenta ser un cráneo humano en horas de la tarde del domingo, en el barrio Maleza, playa Martinica, en Aguadilla, informó la Policía.

Según el informe policial, el hombre, que no fue identificado, notificó a las autoridades sobre el hallazgo, tras encontrar lo que aparenta ser un cráneo humano mientras realizaba la actividad en el lugar.

El fiscal Abdel Morales Villarubio ordenó el levantamiento del cráneo y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de análisis.

Al lugar se personaron el agente Ángel Morales Acevedo y el sargento Ariel Irizarry, adscritos a la División de Homicidios del CIC de Aguadilla, así como la agente Daiana Vargas, de Servicios Técnicos de Aguadilla. La investigación estuvo a cargo de agentes de la División de Homicidios de Aguadilla.