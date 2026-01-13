El Departamento de Justicia, a través de la División de Delitos Económicos, radicó en la tarde del martes 8 cargos contra José A. Toro Colón por los delitos de apropiación ilegal agravada y fraude, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

A Toro Colón se le imputa un esquema de fraude, en dos empresas pertenecientes a su hijastro, perpetrado por años, defraudando y apropiándose de cientos de miles de dólares de las empresas, excediendo la cantidad de $342,000.00. Las empresas afectadas fueron identificadas como YAMA Consulting Services y BUBALIS Administrative Solutions.

Las fiscales Roxanne Rivera Carrión, directora de la División de Delitos Económicos, y Rosa L. Molina Pérez, presentaron las denuncias contra el imputado ante el juez Luis F. Padilla Galiano en el Tribunal Primera Instancia Mayagüez, quien encontró causa en todos los delitos y le impuso una fianza global de $8,000. La vista preliminar fue señalada para el 3 de febrero de 2026.

Según la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público y el agente Omar D. Santos González, de la División de Robo a Bancos de la Policía de Puerto Rico, los hechos que se le imputan a Toro Colón ocurrieron en un periodo de 3 años, entre el 2019 y 2022, en el pueblo de Mayagüez. Allí, el imputado de delito, José A. Toro Colón, padrastro del perjudicado Yamil Moreno, quien para la fecha de los hechos fungía como administrador y presidente de la Junta de Directores de Bubalis, realizó cientos de transacciones fraudulentas de cheques y transferencias que no guardaban relación con las operaciones de la empresa y estaban dirigidas a Toro Colón. La documentación y los récords de transacciones confirman un claro patrón de apropiación ilegal y fraude por parte de Toro Colón para beneficio suyo y de algunos familiares. El fraude en este caso incluye emisión de cheques para gastos personales y transferencias no autorizadas a sus cuentas personales; pago de gastos personales y de familiares no relacionados al negocio; reembolsos duplicados solicitados los mismos reembolsos a dos corporaciones diferentes; YAMA y BUBALIS, por los mismos gastos a través de ambas empresas YAMA y BUBALIS; sobrepagos de su sueldo acordado; pago de “dividendos” y bonos no autorizados por la Junta de Directores; nómina y “servicios” fraudulentos a familiares que nunca trabajaron para Bubalis, entre otras cosas.