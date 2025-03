El alcalde de Rincón, Carlos López Bonilla, presentará ante el Negociado de la Policía una querella por amenaza relacionada a la polémica suscitada a raíz del desarrollo de un paseo para ciclistas en su municipio.

Según indicó en entrevista con Primera Hora, un individuo que no ha sido identificado llegó el miércoles hasta la alcaldía de Rincón, pero, el primer ejecutivo municipal no se encontraba en ese momento en el lugar.

El hombre, además de preguntar sobre el desarrollo del proyecto y, alegadamente, proferir palabras soeces, pidió que le dijeran al alcalde “que se cuide”.

“En la mañana de ayer, entró un individuo que no lo conocemos, preguntó por mí… empezó a indagar con la secretaria cosas sobre el proyecto (Paseo Ciclístico y Peatonal de Rincón, nombre de la obra). Mi hermano, Oscar López, salió de una oficina y el hombre le dijo: ‘Usted es uno de los hermanos del alcalde. Usted cuídese y dígale a él que se cuide también, porque vamos a volver’”, dijo López Bonilla a este diario.

Adelantó que “estamos haciendo la querella. Viene la Policía a entrevistar a los empleados aquí, porque ellos fueron los que lo recibieron”.

López Bonilla dijo que no ha logrado reconocer a la persona, pero dijo que cuentan con grabaciones de las cámaras de seguridad para proporcionárselas a la Policía.

Las manifestaciones en Rincón subieron de tono el miércoles. ( Juan_Luis_Valentin )

Los ánimos en torno a la construcción del paseo para ciclistas subieron de tono el miércoles, luego que residentes y ambientalistas impidieran que la maquinaria que se encargaría de la remoción de árboles realizara la labor, por entender que se trataba de un crimen ambiental.

Aunque la protesta se llevó a cabo de forma pacífica pese a la fuerte presencia policial en el área, siete personas fueron arrestadas, incluyendo un manifestante que se encadenó a un árbol.

Ninguno de los detenidos mostró resistencia.

Otro individuo que se encaramó desde el miércoles a la parte superior de un roble, aún permanece allí sin ser removido por la Policía.

Las manifestaciones continuaron este jueves.

A preguntas de este medio, el alcalde de Rincón aseguró que no teme por su vida y que no ha contratado seguridad extra, pero sí indicó que ha tomado medidas adicionales para protegerse. Incluso, realiza sus labores como primer ejecutivo municipal desde un lugar que no reveló.

“He tenido que hacerlo... (Pero) Yo estoy con Dios y Él siempre tiene un ejército que me ayuda. Es cuidarme y eso es lo que estoy haciendo. Solo le pido a Dios que no pase nada y que le dé entendimiento a todas las personas para que comprendan que este proyecto tiene todos los permisos, tiene los fondos y es bueno para Rincón” sostuvo.

Por otro lado, dijo que la gobernadora Jenniffer González lo llamó cuando se dio a conocer sobre las manifestaciones en Rincón y respaldó el desarrollo del proyecto.

“Ella habló conmigo ya. Nos dio el espaldarazo al proyecto. Nos dijo que es un proyecto bueno para Rincón y que hay que seguir”, sentenció.