Hombre es arrastrado por las corrientes en Ocean Park
Efectivos de la Unidad Marítima de la Policía intentan dar con el bañista.
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La Unidad Marítima de FURA intenta dar con el paradero de un hombre que fue arrastrado por las corrientes marinas esta tarde en Ocean Park.
De acuerdo con la información preliminar, los hechos se registraron a eso de las 5:03 de la tarde, cerca de la academia de Tennis Coqui Beach, ubicada en la calle Yardley Place. Se informó que la persona arrastrada por las corrientes fue un varón.
Al momento se desconocen mayores detalles sobre el incidente.