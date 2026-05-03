Un hombre fue asesinado en la madrugada de hoy, domingo, en el estacionamiento ubicado en la intersección de la calle Cerra y la calle Las Palmas, en Santurce, tras un incidente reportado a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Según el informe, la Policía fue alertada sobre múltiples disparos en el área del estacionamiento.

Al llegar los agentes de la Policía Municipal de San Juan, encontraron a un hombre con varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, las cuales le ocasionaron la muerte en el acto. Este no ha sido identificado.

El agente Dávila, adscrito a la Policía Municipal de San Juan, en unión al personal de la División de Homicidios del CIC de San Juan, de la Policía de Puerto Rico, y la fiscalía de turno, se encuentra a cargo de la investigación.