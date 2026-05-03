La Policía investiga un incidente en el que un menor de 16 años resultó herido de bala a eso de las 12:20 de la madrugada de hoy, domingo, en la barriada Obrera, en Fajardo.

Según el informe preliminar, el menor se encontraba en el lugar en circunstancias que no fueron precisadas cuando escuchó disparos. Posteriormente, se percató de que había sufrido una herida de bala en el muslo de la pierna izquierda.

El menor fue transportado a un hospital del área, donde recibe atención médica. Su condición fue descrita como estable.

Al momento, no se han reportado arrestos relacionados con este caso.

La agente Luz Milagros Sánchez Torres, adscrita a la División de Homicidios, bajo la supervisión del teniente Eliezer Ortiz Castro y en coordinación con el teniente Víctor L. Osorio Guzmán, están a cargo de la investigación.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a comunicarse de forma confidencial con la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020 si poseen información que ayude al esclarecimiento de casos. También pueden hacerlo a través de X en @PRPDNoticias o en Facebook en www.facebook.com/prpdgov.