El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez tiene a cargo la pesquisa de una agresión con machete reportada al mediodía de hoy, martes, en un negocio en el barrio Boquerón, en Cabo Rojo.

Las autoridades fueron alertadas a las 12:15 del mediodía a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un hombre con heridas de arma blanca en el negocio El Pirata, informó la Oficina de Prensa de la Policía

Al llegar los patrulleros se les informó que el perjudicado se encontraba almorzando en el lugar cuando llegó un hombre, que no ha sido identificado y lo agredió con un machete, ocasionándole tres heridas en diferentes partes del cuerpo.

El hombre herido fue trasladado al Centro Médico de Mayagüez. Su condición es crítica.

El sospechoso quedó bajo la custodia de la Policía.