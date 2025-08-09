Un hombre de 46 años falleció en la madrugada de este sábado, luego de que estrellara el auto que conducía contra un poste de madera del tendido eléctrico, informó el Negociado de la Policía.

El accidente ocurrió a eso de la 1:00 a.m. en la carretera PR-115, kilómetro 17.4, del barrio Río Grande, en Rincón.

El informe de novedades detalla que, “mientras el conductor de un vehículo, marca Honda, modelo Civic, color verde, del año 1999, identificado como Wilfredo Santana Pérez, de 46 años, residente de Aguada, transitaba por la mencionada vía y al llegar al kilómetro 17.4, este pierde el control y dominio del volante, saliendo de la vía de rodaje e impactando con la parte frontal del vehículo un poste de madera del tendido eléctrico. Santana Pérez resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto”.

Relacionadas Muere mujer tras estrellarse contra un árbol

Se informó que el fallecido iba acompañado de una mujer de 43 años. Esta fue transportada al Hospital Buen Samaritano y su condición fue descrita como estable.

El agente Nolbin Lorenzo Chaparro, bajo la supervisión del sargento José Cordero Quiñones, tiene a su cargo la investigación, junto a el fiscal José Quiñones.