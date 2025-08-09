Una mujer falleció en la madrugada de este sábado, luego de chocara el auto que conducía contra un árbol, informó el Negociado de la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de la 1:55 a.m., en la carretera PR-490, kilómetro 1.9, en el barrio Hato Arriba de Arecibo.

El informe policiaco detalla que, “mientras Eunice Vargas Medina, de 42 años, conducía su vehículo Suzuki SX4, color blanco, por la carretera PR-490 y, al llegar al kilómetro 1.9 jurisdicción de Arecibo, esta lo hacía en aparente exceso de velocidad, dando lugar a que perdiera el control del volante, por tal descuido y negligencia fuera a impactar con su parte frontal derecha a un árbol a orillas de la carretera”.

Vargas Medina falleció en el lugar.

El fiscal Ismael Ortiz Roldan, de Fiscalía de Arecibo, ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses. Además, se ocupó el vehículo para fines de peritaje.