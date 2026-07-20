Policías adscritos al Precinto de Puerto Nuevo, investigaron una querella por fraude, reportada a la 1:08 de la tarde de hoy, lunes, en la urbanización Caparra Terrace, en Puerto Nuevo.

Según manifestó el querellante, de 45 años, el 12 de julio, a eso de las 8:30 de la noche, una persona lo contactó mediante mensajes telefónicos y lo invitó a participar de un Torneo de Baloncesto Master, cuya inscripción tenía un costo de $105.

El perjudicado interesado en participar envió dicha cantidad por la aplicación de ATH Móvil al número de teléfono que le indicaron.

Luego, intentó en múltiples ocasiones comunicarse con la persona contacto, lo que ha sido infructuoso, sintiéndose estafado.

La agente Katiria Álamo, del Precinto de Puerto Nuevo, investigó preliminarmente y refirió el caso al CIC de San Juan.