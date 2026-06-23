El cadáver calcinado hallado el pasado 16 de junio, en el kilómetro 4.4 de la carretera PR-948 en el sector Quebrada Grande del barrio Río, en Las Piedras, fue identificado en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

El cuerpo corresponde a Arnaldo González Vélez, de 49 años y vecino de Bayamón, informó la teniente Glenda Román, directora de la División de Homicidios del CIC de Humacao.

Esa tarde, a eso de las 6:18 p.m., los agentes encontraron una camioneta completamente incendiada y, en el área de carga, el cuerpo calcinado.

El motivo del crimen continúa bajo investigación.