Hombre hallado calcinado en Las Piedras era vecino de Bayamón
Los hechos ocurrieron el martes pasado.
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El cadáver calcinado hallado el pasado 16 de junio, en el kilómetro 4.4 de la carretera PR-948 en el sector Quebrada Grande del barrio Río, en Las Piedras, fue identificado en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).
El cuerpo corresponde a Arnaldo González Vélez, de 49 años y vecino de Bayamón, informó la teniente Glenda Román, directora de la División de Homicidios del CIC de Humacao.
Esa tarde, a eso de las 6:18 p.m., los agentes encontraron una camioneta completamente incendiada y, en el área de carga, el cuerpo calcinado.
El motivo del crimen continúa bajo investigación.