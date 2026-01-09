Un hombre fue acusado e ingresado en prisión, luego de que provocara un incendio en la casa de su madre, de 86 años, porque esta no le dio dinero, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en los apartamentos Portales de Alelí, en Guaynabo. Pero, ayer, jueves se acusó a Ricardo C. Barnard Urdaz, de 60 años.

El informe policiaco detalla que el hombre fue acusado ante la jueza Aida E. Meléndez, del Tribunal de Bayamón, por maltrato a persona de edad avanzada e incendio agravado, en violación al Código Penal.

Ficha policiaca de Ricardo C. Barnard Urdaz, de 60 años. ( Suministrada )

La Policía explicó que supuestamente, “luego de una discusión con su madre de 86 años, donde esté le reclamaba dinero, al no recibir el mismo, provocó un incendio en la residencia”.

Por los hechos, la jueza encontró causa para arresto y fijó una fianza de 150,000 al hombre, la cual no prestó. Fue ingresado en la cárcel de Bayamón.

El agente Félix Otero, adscrito a la División de Explosivos, bajo la supervisión del sargento Rubén Santos, y la fiscal Lorna Colón investigaron el caso.