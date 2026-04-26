Una persona murió ahogada en horas de la tarde del sábado en el balneario Seven Seas, ubicado en el barrio Las Croabas, en Fajardo.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por la Policía, a las 3:02 de la tarde del sábado se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre la situación. Al llegar al lugar, la Policía encontró a Eddie Efraín Jiménez Ortiz, de 43 años y residente de Cayey, quien estaba siendo asistido por salvavidas y paramédicos.

Jiménez Ortiz fue transportado en ambulancia hacia el Caribbean Medical Center de Fajardo, donde el médico de turno certificó su fallecimiento.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), junto al fiscal José Olivo, se hicieron cargo de la investigación correspondiente.