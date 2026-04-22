Un policía adscrito al Precinto Turística Isla Verde le disparó a un hombre anoche mientras investigaba una querella de persona agresiva con arma blanca, en el hotel Residence Inn, localizado en la avenida Isla Verde, en Carolina.

De acuerdo con la información preliminar, a las 11:30 p.m. de ayer, martes, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó a las autoridades sobre la situación.

Al llegar los agentes observaron a un hombre el cual no ha sido identificado, en “una actitud agresiva” con dos cuchillos en las manos.

Ante esta situación, uno de los policías le disparó con su arma de reglamento. En el informe no se precisa la cantidad de los impactos de bala que recibió ni las partes del cuerpo que alcanzó.

El hombre resultó herido y fue transportado a una institución hospitalaria para recibir atención médica, donde posteriormente falleció.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, el fiscal de turno, en conjunto con el personal de la División de Investigación de Uso de Fuerza (FIU) continúan con la pesquisa.