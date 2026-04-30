Un hombre murió pillado debajo de un vehículo esta tarde en la calle Evangelista Velázquez del barrio Cerro Gordo, en Moca.

Los hechos ocurrieron al mediodía de hoy, jueves, cuando se notificó a las autoridades a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre el accidente.

Según la información preliminar, un hombre que al momento no ha sido identificado, se encontraba realizando labores de mecánica debajo de un vehículo, cuando por circunstancias que aún se desconocen, le cayó encima, resultando pillado. El mismo falleció en el acto.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, junto al fiscal Shaquille Mercado, tienen a cargo la pesquisa.