Un hombre murió en la tarde de este miércoles luego de golpearse la cabeza con una piedra mientras se lanzaba al charco El Hippie, en Naguabo, informó la Policía de Puerto Rico.

Las autoridades fueron alertadas sobre el incidente a eso de las 5:48 p.m., mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que notificó sobre una persona muerta en el lugar.

Según la información preliminar, el hombre se lanzó al charco y recibió un golpe en la cabeza con una piedra, lo que le provocó la muerte en el lugar.

Hasta el momento, la Policía no ha divulgado la identidad de la víctima ni otros detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el incidente.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao y el fiscal de turno quedaron a cargo de la investigación.

La Policía indicó que ofrecerá información adicional conforme avance la pesquisa.