Una querellas por daños a la propiedad es investigada por las autoridades por hechos ocurridos esta mañana en la subestación de energía eléctrica de LUMA Energy, situada en la marginal de la carretera PR-2 del barrio Sabana Hoyos, en Arecibo.

Según informó el agente Alex Andújar Vélez, adscrito al Precinto 207 Arecibo, a eso de las 6:00 a.m., mientras realizaba un patrullaje preventivo se percató que había un hombre en los predios del lugar que al darse cuenta de su presencia escapó.

El sospechoso ocasionó daños a varios cables cuyo valor no fue estimado.

Continúa con la pesquisa la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.