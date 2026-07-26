Un hombre resultó gravemente herido tras un accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada de hoy en la carretera 841, intersección con la 8177, en Puerto Nuevo, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la información preliminar, agentes fueron alertados sobre el accidente a eso de las 2:42 de la madrugada, luego de que el conductor de un automóvil impactara una motora que era conducida por un hombre.

El perjudicado, quien no ha sido identificado, fue transportado hasta la sala de emergencias del hospital Centro Médico de Río Piedras, donde recibió atención médica y su condición fue descrita como grave.

La Policía informó que el conductor del vehículo permaneció en la escena tras el accidente.

La investigación está a cargo del agente Motta, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan.