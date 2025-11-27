Policías municipales de San Juan investigaron una querella por agresión reportada a las 12:57 de la madrugada de hoy, jueves, en los predios del residencial Dr. Rafael López Sicardó, en Río Piedras.

Según informó el querellante de 39 años y vecino de Caguas, varios individuos lo agredieron en diferentes partes del cuerpo, por motivos y en circunstancias que no fueron reveladas.

Tras la golpiza, el perjudicado llegó caminando a un Centro de Diagnostico y Tratamiento (CDT) cercano, donde lo atendió el médico de turno. Su condición de salud se describió como estable.

El policía municipal Erick García investigó el caso e hizo gestiones con el personal de la División de Servicios Técnicos de San Juan para la toma de fotografías y recopilación de la evidencia en la escena.

La Policía Municipal continúa con la investigación de la agresión.