Con un disparo en la espalda esta madrugada resultó un hombre de 21 años en hechos que investiga la Policía en Cidra.

Según el reporte de la Uniformada, el perjudicado estaba en el kilómetro 33.6 de la carretera PR-184 del barrio Beatriz, en Cidra, cuando escuchó unos disparos.

El hombre resultó con una herida de bala en el área de la espalda, por lo que fue atendido en un hospital de la zona. Su condición fue descrita como estable.

Agentes adscritos al DIREPAPD del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas se encuentran a cargo de la pesquisa.