Un hombre de 35 años reportó a la Policía un robo, que supuestamente ocurrió anoche mientras se encontraba en una cabaña de un motel en Río Grande.

Los hechos presuntamente ocurrieron a las 11:35 p.m. de ayer, viernes, pero no fueron reportados a la Uniformada hasta las 8:21 a.m. de hoy. Presuntamente ocurrieron en el Motel Las Palmas, indica el informe de novedades.

“Según información preliminar, el querellante, de 35 años, indicó que mientras se encontraba en la cabaña número 34 del mencionado alojamiento, alguien logró acceso al área y al interior de su vehículo Toyota RAV4, cuatro puertas, año 2025, color gris, apropiándose de una cartera marca Lacoste, color negro. La misma contenía su arma de fuego Glock modelo 19, color negro, calibre 9 mm, serie BPDH904, además de documentos personales”, detalló la Policía.

El querellante no valoró la propiedad hurtada.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Fajardo investigan.