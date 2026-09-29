Un hombre resultó herido de bala esta mañana en la calle Brazil, en Barrio Obrero, Santurce, informó la Policía.

Según el informe preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 7:30 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

El perjudicado fue atendido en la escena y posteriormente transportado a un hospital cercano. Al momento, se desconoce su condición de salud.

La Policía Municipal de San Juan realizó la investigación inicial y el caso fue referido al personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.