Un hombre de 51 años resultó herido de bala de forma accidental mientras manipulaba su arma de fuego en el patio de su residencia, en un incidente reportado a eso de las 3:30 de la madrugada de este domingo en la urbanización Santa Paula, en Guaynabo.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, el querellante y perjudicado alegó que manipulaba una pistola Sig Sauer calibre .357 para sacarla de su funda y guardarla cuando el arma se accionó accidentalmente, hiriéndolo en el pie izquierdo.

El hombre fue transportado por un familiar a un hospital del área de Bayamón, donde fue atendido en condición estable. Posteriormente, sería trasladado al Centro Médico de Río Piedras para ser evaluado.

Como parte del protocolo de investigación, las autoridades ocuparon el arma de fuego. Agentes adscritos al distrito de Guaynabo investigaron preliminarmente el incidente.