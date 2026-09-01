Un hombre fue agredido anoche por su hijo en medio de una discusión por motivos que no han sido revelados, en el callejón La Rosa del barrio Caimital Alto, en Aguadilla, según informó la Oficina de Prensa de la Policía

Los hechos se reportaron a las 10:20 p.m. de ayer, lunes, cuando en medio del altercado el hijo utilizando el vidrio de un espejo de unas 14 pulgadas de largo lo hirió en la mano derecha causándole heridas abiertas.

También recibió golpes en la cabeza, por lo que más tarde en una sala de emergencia se le dignosticó hematomas.

El presunto agresor no ha sido arrestado y el agente Luis Rivera consultará con la fiscalía la posibilidad de radicar cargos en ausencia.