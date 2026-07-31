Policías Municipales de Mayagüez investigaron el caso de un hombre que se hirió con su arma de fuego, cerca del mediodía de hoy, viernes, en el supermercado Napo Vélez, ubicado en la calle Manantiales, del mencionado pueblo.

El perjudicado identificado como José Hilerio, recibió una herida de bala en el muslo izquierdo con su pistola marca Taurus de calibre 9 milímetros, mientras procedía la ajustaba a la cintura.

El perjudicado fue transportado al Centro Médico de Mayagüez donde fue atendido por medico de turno. No se informó su condición.

El Policía Municipal Luis López se hizo cargo de la investigación correspondiente.