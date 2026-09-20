Un hombre se disparó accidentalmente mientras le daba mantenimiento a una de sus armas de fuego, en hechos ocurridos en la calle cuatro de la urbanización Villa Universitaria, en Humacao, informó la Policía.

Según información preliminar, el perjudicado, quien posee licencia de armas, se encontraba manipulando una de sus armas de fuego mientras le daba mantenimiento cuando la manejó de tal forma que ocasionó una descarga accidental y se hirió.

El hombre fue transportado a un centro hospitalario del área, donde fue evaluado por el médico de turno. El personal médico confirmó que sufrió una herida con entrada y salida en la pantorrilla izquierda.

Agentes de la División de Agresiones del CIC de Humacao se harán cargo de la investigación de rigor.