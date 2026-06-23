Hombre se hiere accidentalmente con un arma en Loíza
Recibió un balazo en una mano.
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Las autoridades investigan una querella de incidente desgraciado por hechos ocurridos en la mañana de hoy, martes, en la calle 2 de la urbanización Villas de Loíza, en ese municipio.
Según información preliminar suministrada por la oficina de prensa de la Policía, a eso de las 8:00 a.m., un ciudadano que posee licencia para portar armas de fuego, manipulaba su pistola cuando se disparó accidentalmente ocasionándose una herida en una mano.
El perjudicado fue transportado por paramédicos a una sala de emergencias. Su condición es estable.
El agente Joel Rodríguez adscrito al precinto de Loíza, está a cargo de la investigación preliminar.